Экономика

16:45 06.11.2019

Проект госбюджета-2020 предусматривает 4 млрд грн на финподдержку агропроизводителей

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Проект госбюджета-2020 предусматривает 4 млрд грн на финподдержку агропроизводителей

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год ко второму чтению предусматривает 4 млрд грн на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей и 240 млн грн на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.

Согласно законопроекту №2000 от 15 сентября, с доработками ко второму чтению, на проведение земельной реформы планируется направить 76,1 млн грн, на инвентаризацию земель и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра – 430,56 млн грн.

Как сообщалось, Фонд частичного гарантирования кредитов для малых фермеров на покупку земли должен запуститься в Украине до открытия рынка земли 1 октября 2020 года.

Теги: #бюджет #аграрии
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