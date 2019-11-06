Дубинский и Арахамия зарегистрировали в Раде законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала для банков

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский и глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в среду зарегистрировали в парламенте законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала для банков с 500 млн грн до 200 млн грн (№2385).

"При содействии Ассоциации украинских банков внесен законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала для банков Украины до 200 млн грн (законопроект под авторством главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамиа и заместителя Комитета Александра Дубинского)", - написал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в Facebook.

Текст документа пока отсутствует на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, в декабре-2017 Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в график достижения минимального размера уставного и регуляторного капитала банков, отсрочив срок повышения капитала до 300 млн грн до 11 июля 2020 года. Требование иметь капитал минимум 400 млн грн перенесено на 11 июля 2022 года, а финальная дата докапитализации до 500 млн грн не менялась – с 11 июля 2024 года002E