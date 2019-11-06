Экономика

16:43 06.11.2019

Дубинский и Арахамия зарегистрировали в Раде законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала для банков

1 мин читать
Дубинский и Арахамия зарегистрировали в Раде законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала для банков

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский и глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в среду зарегистрировали в парламенте законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала для банков с 500 млн грн до 200 млн грн (№2385).

"При содействии Ассоциации украинских банков внесен законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала для банков Украины до 200 млн грн (законопроект под авторством главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамиа и заместителя Комитета Александра Дубинского)", - написал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в Facebook.

Текст документа пока отсутствует на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, в декабре-2017 Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в график достижения минимального размера уставного и регуляторного капитала банков, отсрочив срок повышения капитала до 300 млн грн до 11 июля 2020 года. Требование иметь капитал минимум 400 млн грн перенесено на 11 июля 2022 года, а финальная дата докапитализации до 500 млн грн не менялась – с 11 июля 2024 года002E

Теги: #дубинский #банки #ук #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:41 05.11.2019
Дубинский принес в САП факты на двух коллег из "Слуги народа" в связи с ситуацией вокруг частных площадок "ПроЗорро" и обратился касательно переписки Тищенко

Дубинский принес в САП факты на двух коллег из "Слуги народа" в связи с ситуацией вокруг частных площадок "ПроЗорро" и обратился касательно переписки Тищенко

16:08 01.11.2019
Украинские банки полностью перешли на международный стандарт IBAN

Украинские банки полностью перешли на международный стандарт IBAN

15:36 01.11.2019
Рябошапка заявил, что спокойно относится к инициативе его отставки и готов обсудить ее в Раде

Рябошапка заявил, что спокойно относится к инициативе его отставки и готов обсудить ее в Раде

14:07 31.10.2019
Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

13:47 31.10.2019
Есть три варианта решения в связи со скандалом с Яременко - Арахамия

Есть три варианта решения в связи со скандалом с Яременко - Арахамия

09:41 31.10.2019
Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

15:33 29.10.2019
В "Слуге народа" говорят, что их коллега специально усугублял накал в СМИ вокруг скандала с коррупцией в финансовом комитете

В "Слуге народа" говорят, что их коллега специально усугублял накал в СМИ вокруг скандала с коррупцией в финансовом комитете

14:58 29.10.2019
"Слуга народа" наймет одного адвоката для сопровождения уголовных производств о возможной коррупции депутатов

"Слуга народа" наймет одного адвоката для сопровождения уголовных производств о возможной коррупции депутатов

12:26 29.10.2019
Зеленский: Никто не собирается возвращать "проблемные" банки, в том числе Приватбанк, их бывшим собственникам

Зеленский: Никто не собирается возвращать "проблемные" банки, в том числе Приватбанк, их бывшим собственникам

10:45 28.10.2019
Дубинский обнародовал заключение специалиста по результатам исследования на полиграфе

Дубинский обнародовал заключение специалиста по результатам исследования на полиграфе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕБРР ожидает роста экономики Украины в 3,3% ВВП в 2019г и 3,5% в 2020-м

Экспорт предприятий "Укроборонпрома" с 2013 года упал вдвое

Минэкоэнерго отказалось от присоединения ВостГОКа к "Энергоатому" – глава НАЭК

Кабмин перенес на 20 ноября 2019г вступление в силу запрета на ввоз в Украину вагонов из РФ

DTEK Renewables подтвердила размещение дебютных "зеленых" еврооблигаций на EUR325 млн с купоном 8,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР ожидает роста экономики Украины в 3,3% ВВП в 2019г и 3,5% в 2020-м

Проект госбюджета-2020 предусматривает 4 млрд грн на финподдержку агропроизводителей

Lufthansa отменяет 1,3 тыс. авиарейсов из-за забастовки

Экспорт предприятий "Укроборонпрома" с 2013 года упал вдвое

На обеспечение деятельности президента Украины и его офиса выделяется 916 млн грн – проект бюджета

Кабмин увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности на 1,1 млрд грн

Минэкоэнерго отказалось от присоединения ВостГОКа к "Энергоатому" – глава НАЭК

"Слуга народа" предлагает повысить ставки экологического налога в 4 раза – законопроект

Минфин в 2020г. планирует привлекать внешние заимствования по средневзвешенной ставке 8% - проект госбюджета-2020

МВФ отмечает ослабление экономики Европы при ухудшении ситуации в торговле и промышленности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА