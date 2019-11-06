Lufthansa отменяет 1,3 тыс. авиарейсов из-за забастовки

Германская авиакомпания Lufthansa отменит в четверг и в пятницу в общей сложности около 1,3 тыс авиарейсов из-за забастовки своих бортпроводников и пилотов.

"Будет выполнено 2,3 тыс. из 3 тыс. (7 ноября), и 2,4 тыс. из 3 тыс. (8 ноября) авиарейсов (концерна - ИФ) Lufthansa Group", - говорится в Twitter-аккаунте пресс-службы Lufthansa.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус авиарейсов на официальном сайте авиакомпании. Ожидается, что неудобства затронут почти 200 тыс. человек.

Ранее на этой неделе профсоюз бортпроводников UFO объявил, что начнет в четверг 48-часовую забастовку, которая коснется, главным образом, авиарейсов Lufthansa из Германии.

В пятницу у главного офиса Lufthansa близ аэропорта Франкфурта-на-Майне запланирована массовая демонстрация бортпроводников.

Участники забастовки намерены выразить недовольство отказом руководства авиакомпании вести переговоры о повышении зарплат бортпроводников.

Ранее в среду суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне отказал руководству Lufthansa в их требовании ввести судебный запрет на проведение забастовки и признал законной запланированную стачку бортпроводников.

В конце октября сотрудники четырех авиакомпаний, входящих в группу Lufthansa - компаний Eurowings, Germanwings, SunExpress и CityLine, провели забастовку, тогда были отменены рейсы в аэропортах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа, Кельна.