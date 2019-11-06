Экспорт предприятий "Укроборонпрома" с 2013 года упал вдвое

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" сократили объемы экспорта до $451 млн в год по сравнению с $900 млн в 2013 году, сообщил гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус на совещании с участием президента Украины Владимиром Зеленским в Харькове в среду.

"Важнейшая реформа, которую мы уже запустили – реформа экспортеров… Сокращаем количество экспортеров: с 6 до 2 на первоначальном этапе", – сказал Абромавичус.

Он уточнил, что для исправления ситуации на это направление назначен "ветеран движения" Михаил Морозов, который более 10 лет руководил группой ISTIL и имеет значительный опыт управления спецэкспортерами, в частности ГП "Прогресс".

Гендиректор "Укроборонпрома" отметил, что в госконцерне экспортом занимается 1500 человек, тогда как в турецкой компании с экспортом в $300 млн в год – 80.

"Люди сидят в центре Киева, непонятно чем занимаются. Замотивируем тех людей, которые останутся с нами работать, потому что каждый раз, когда едешь за границу, приходится краснеть", – описал текущую ситуацию и планы Абромавичус.

В качестве примера он привел свою недавнюю поездку в Перу и пересказал критику со стороны коллег из южноамериканских стран: "Ребята, трудно произнести ваши названия: "Укроборонпром", "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт"… Вы все бегаете кругом, у каждого по два агента, цены снижаете для своих производителей".

Гендиректор "Укроборонпрома" подчеркнул, что такое бескультурье и нескоординированность внутри концерна должна прекратиться.