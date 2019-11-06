На обеспечение деятельности президента Украины и его офиса выделяется 916 млн грн – проект бюджета

Проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению предусматривает расходы в 916 млн 169,2 тыс. грн на обслуживание, организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и его офиса.

Как говорится в законопроекте №2000 от 15 сентября, с доработками ко второму чтению, всего на Государственное управление делами из общего и специального фонда выделено 2 млрд 412 млн 781,2 тыс. грн, из которых 2 млрд 379 млн 819,9 тыс. грн предусмотрено на аппарат Госуправления делами, часть их которых как раз идет на обеспечение деятельности главы государства и его кабинета.

На "предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями" предусмотрено 793 млн 239,7 тыс. грн, на подготовку кадров, повышение квалификации руководящих работников, специалистов государственного управления, подготовку научно-педагогических и научных кадров по вопросам стратегических проблем внутренней и внешней политики – 299 млн 718,8 тыс. грн.

На сохранение природно-заповедного фонда в национальных природных парках и заповедниках в госбюджете-2020 для аппарата Госуправления делами выделено 96 млн 659,6 тыс. грн, на научную и научно-техническую деятельность в сфере государственного управления, стратегических проблем внутренней и внешней политики и по вопросам посредничества и примирения при решении коллективных трудовых споров (конфликтов) – 92 млн 021,4 тыс. грн, на финансовую поддержку санаторно-курортных учреждений и учреждений оздоровления – 86 млн 216,5 тыс. грн.

Для финансовой поддержки Национального камерного ансамбля "Киевские солисты", Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" заложено 50 млн 092,2 тыс. грн, на реализацию государственного инвестиционного проекта "Восстановление материально-технической базы и объектов инфраструктуры ГП Украины "Международный детский центр "Артек" (расширение и реконструкция помещений пищеблока) – 33 млн 121 тыс. грн.

На изготовление государственных наград и памятных знаков для аппарата Госуправления делами предусмотрено 10 млн 381,5 тыс. грн, выплату государственных премий – 2,2 млн грн.

Отдельной строкой на Национальную службу посредничества и примирения Украины для содействия в урегулировании коллективных трудовых споров – 32 млн 961,3 тыс. грн.