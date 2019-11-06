Экономика

15:45 06.11.2019

Кабмин увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности на 1,1 млрд грн

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Кабмин увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности на 1,1 млрд грн

Кабинет министров Украины внес изменения в устав Фонда энергоэффективности, увеличив его уставный капитал на 1,119 млрд грн, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин увеличил уставный капитал ГУ "Фонд энергоэффективности" на 1 млрд 119 млн грн", – написал он в Телеграм-канале из закрытого заседания правительства в среду.

Решение позволит реализовать 2041 проект по термомодернизации многоквартирных домов, сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как сообщалось, в госбюджете Украины на 2019 год предусмотрено 1,6 млрд грн в уставный капитал Фонда энергоэффективности.

Фонд энергоэффективности намерен в течение пяти лет профинансировать более 16 тыс. проектов по программе поддержки энергомодернизации для объединений совладельцев многоквартирных домов.

Теги: #энергоэффективность #кабмин
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