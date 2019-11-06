"Слуга народа" предлагает повысить ставки экологического налога в 4 раза – законопроект

Группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины, увеличив ставки экологического налога в четыре раза.

Соответствующий законопроект №2367 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об увеличении ставок экологического налога с целью проведения дополнительных мер, способствующих укреплению здоровья и улучшению медико-санитарного обеспечения граждан, зарегистрирован в Верховной Раде 1 ноября. Его авторами являются депутаты фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, Даниил Гетманцев, Олег Бондаренко, Юрий Мысягин, Елена Шуляк, Давид Арахамия, Дмитрий Наталуха, Юрий Камельчук и Евгения Кравчук.

Авторы законопроекта предлагают вчетверо увеличить ставки налога за выброс загрязняющих веществ в атмосферу, в водные объекты, размещение отходов в специально отведенных местах, за производство радиоактивных отходов (включая уже накопленные), а также за их временное хранение производителями сверх установленного срока.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, инициатива позволит увеличить поступления от уплаты экологического налога в общий фонд госбюджета до 14 млрд грн.

"Принятие указанного законопроекта позволит в корне изменить ситуацию негативного влияния промышленного комплекса страны на окружающую среду и создаст стимул для снижения уровня выбросов, как на государственном уровне, так и на уровне региональных систем управления, а также для увеличения удельного веса экологически ориентированных инвестиций и обеспечит полноценное финансирование мер, способствующие укреплению здоровья и улучшению медико-санитарного обеспечения граждан Украины", – указано в пояснительной записке.