Экономика

14:17 06.11.2019

Дата трехсторонних консультаций по газу ЕС-Украина-РФ еще не определена - Еврокомиссия

1 мин читать
Дата трехсторонних консультаций по газу ЕС-Украина-РФ еще не определена - Еврокомиссия

Пока нет даты проведения очередного раунда трехсторонних консультаций по газоснабжению между Еврокомиссией (ЕК), Россией и Украиной, заявила официальный представитель ЕК Анка Падурару.

"Заместитель председателя Еврокомиссии (Марош Шефчович - ИФ) встретился вчера с заместителем премьер-министра Украины. Переговоры продолжаются на двустороннем уровне. Но не было принято других решений, нет даты будущего (трехстороннего - ИФ) совещания", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

В свою очередь глава службы официальных представителей ЕК Мина Андреева отметила, что в ЕС "решительно настроены продолжать эти переговоры (в трехстороннем формате - ИФ)".

Теги: #газ #переговоры #дата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:34 05.11.2019
Кулеба: кто бы что не останавливал, анбандлинг состоится

Кулеба: кто бы что не останавливал, анбандлинг состоится

12:36 05.11.2019
Позиция Москвы по транзиту газа через Украину не изменилась – Песков

Позиция Москвы по транзиту газа через Украину не изменилась – Песков

12:25 04.11.2019
Вице-президент ЕК Шефчович 5 ноября встретится с вице-премьером Украины Кулебой

Вице-президент ЕК Шефчович 5 ноября встретится с вице-премьером Украины Кулебой

08:00 02.11.2019
4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Киев на переговоры с Пристайко

4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Киев на переговоры с Пристайко

21:48 31.10.2019
НБУ ожидает сокращения транзита газа до 50 млрд куб. м в 2020г и 30 млрд куб. м с 2021г

НБУ ожидает сокращения транзита газа до 50 млрд куб. м в 2020г и 30 млрд куб. м с 2021г

21:47 31.10.2019
НБУ ожидает сокращения транзита газа до 50 млрд куб. м в 2020г и 30 млрд куб. м с 2021г

НБУ ожидает сокращения транзита газа до 50 млрд куб. м в 2020г и 30 млрд куб. м с 2021г

02:19 31.10.2019
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров между Украиной и Боснией и Герцеговиной о взаимной правовой помощи по гражданским делам

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров между Украиной и Боснией и Герцеговиной о взаимной правовой помощи по гражданским делам

21:04 30.10.2019
Путин призвал к обнулению судебных претензий между Газпромом и Нафтогазом Украины

Путин призвал к обнулению судебных претензий между Газпромом и Нафтогазом Украины

10:06 30.10.2019
Газовый рынок Украины во вторник был в состоянии эквилибриума - Коболев

Газовый рынок Украины во вторник был в состоянии эквилибриума - Коболев

12:20 29.10.2019
"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" официальных предложений по "пакетному" урегулированию долга и подписанию контрактов

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" официальных предложений по "пакетному" урегулированию долга и подписанию контрактов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин перенес на 20 ноября 2019г вступление в силу запрета на ввоз в Украину вагонов из РФ

DTEK Renewables подтвердила размещение дебютных "зеленых" еврооблигаций на EUR325 млн с купоном 8,5%

Кабмин одобрил привлечение EUR450 млн кредита от ЕБРР на развитие Трансъевропейской транспортной сети

Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение на 24% финансирования Минсоцполитики

Кабмин сократит штат Госстата, передаст в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости - Дубилет

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава "Газпрома" подтвердил уполномоченному ФРГ по транзиту газа через Украину позицию о пакетной сделке с Киевом

Кабмин назначил Стародубцева главой НАГС - нардеп

Комитет Рады по энергетике намерен пригласить ДТЭК для обсуждения ситуации на энергорынке

monobank вскоре запустит новую функцию совместной оплаты

Глава Ассоциации газодобывающих компаний Опимах возглавил Госгеонедра

Кабмин перенес на 20 ноября 2019г вступление в силу запрета на ввоз в Украину вагонов из РФ

DTEK Renewables подтвердила размещение дебютных "зеленых" еврооблигаций на EUR325 млн с купоном 8,5%

Кабмин одобрил привлечение EUR450 млн кредита от ЕБРР на развитие Трансъевропейской транспортной сети

Гостаможня заявляет о необходимости выделения на ремонт пунктов пропуска 488 млн грн в 2020г – нардеп

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минцифры в сумме 227,1 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА