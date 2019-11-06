Глава "Газпрома" подтвердил уполномоченному ФРГ по транзиту газа через Украину позицию о пакетной сделке с Киевом

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер вновь назвал предусловиями заключения нового транзитного контракта с Украиной после 2019 года отказ Киева от судебных исков и штрафов и определение объемов прямых закупок российского газа.

"До заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. Первый - урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной… Второй - готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года…", – говорится в сообщении "Газпрома" в среду по итогам рабочей встречи с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее в Санкт-Петербурге.

По мнению Миллера, необходим взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Он добавил, что речь также идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа на сумму около $7 млрд за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа и "восстановлении нарушенных имущественных прав компании в стране".

В отношении прямых закупок и их объема Миллер заявил, что решение украинской стороны напрямую влияет на пропускную способность российской газотранспортной системы, которую должен поддерживать "Газпром" на границе с Украиной.

Российский газовый концерн также напомнил, что в рамках имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в национальное законодательство Украине необходимо, в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора, напомнил. "Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, "Газпром" готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, украинская сторона расценивает такие пакетные требования как нежелание российской стороны вести реальные переговоры о транзите газа через Украину после 2019 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович после очередной трехсторонней встречи в Брюсселе по газу 28 октября заявил о разочаровании ее итогами. В то же время он выразил надежду, что проблемы будут успешно разрешены. Вице-президент ЕК добавил, что предложенные им параметры будущего газового контракта были приемлемы для украинской стороны, и она была готова к их дальнейшему обсуждению.

"Однако после длительных дискуссий и взаимных объяснений российская сторона не была готова сделать то же", – добавил Шефчович, акцентировав внимание на том, что для РФ крайне важным является поиск решения по Стокгольму, антимонопольным вопросам, а также потенциальные объемы прямых поставок газа в Украину.

"Я разочарован, но, конечно, не сдаюсь, потому что полагаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достичь в будущем и что следует сделать. Я все еще на 100% уверен, что существует возможность сбалансированного для всех сторон решения", - сказал Шефчович.