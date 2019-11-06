Комитет Рады по энергетике намерен пригласить ДТЭК для обсуждения ситуации на энергорынке

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Андрей Герус (фракция "Слуга народа") заявил о готовности обсудить на заседании комитета ситуацию на рынке электроэнергии с приглашением к дискуссии крупнейшего частного игрока ДТЭК, чьи ветроэлектростанции на этой неделе впервые в истории были ограничены в генерации.

"Приглашайте, я за, присоединюсь, будем обсуждать", - написал он в Facebook в ответ на критику члена этого комитета Алексея Кучеренко (фракция "Батькивщина"), который "пять раз предлагал (главе комитета – ИФ) пригласить руководителя ДТЭК на заседание комитета вместе с представителями "Укрэнерго", НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), независимыми профессиональными энергетиками и спокойно обсудить эту и другие проблемные ситуации".

Комментируя ситуацию с ограничениями, Герус заявил, что "проблема увеличивается, а весной станет масштабной". Он напомнил, что, согласно существующим правилам, ДТЭК все равно получит деньги по "зеленому тарифу" за неиспользованную энергию. "Соответствующая оплата ляжет на плечи государственного "Энергоатома", "Укргидроэнерго" и в тариф "Укрэнерго", который оплатят все потребители", - написал глава комитета.

По мнению Кучеренко, главе комитета "важнее вести информационно-пропагандистскую работу, чем искать решение". Представитель "Батькивщины" также призвал Геруса помимо монополизации рынка электроэнергии обсуждать монополизацию и злоупотребления в сфере газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.

"Наш Комитет называется "по энергетике и ЖКХ". Он не называется "Комитет по борьбе с ДТЭК", – отметил Кучеренко, с ноября 2007 года по март 2010 года возглавлявший министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.