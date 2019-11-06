Экономика

13:52 06.11.2019

monobank вскоре запустит новую функцию совместной оплаты

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monobank вскоре запустит новую функцию совместной оплаты

Розничный мобильный банк monobank готовится к запуску на текущей неделе новой функции Split bill (совместная оплата), написал один из сооснователей банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

"Теперь поделить счет с друзьями в кафе и ресторанах станет совсем удобно и весело. Просто выбираете сумму, которую хотите разделить с друзьями, выбираете друзей из телефонной книги или друзья трясут смартфоном, и они появляются у вас рядом с контактами для разделения счета. Указываете, как делить чек, после чего друзьям приходит запрос на оплату", - написал Гороховский.

Для этой функции monobank не будет применять тариф за перевод в счет кредитных средств, а значит, дополнительных расходов не возникнет, добавил он.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в monobank, оплата по чеку проводится одним из участников, которому другие участники переводят деньги в счет оплаты части чека.

monobank основали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский в январе 2017 года. К октябрю-2017 monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018-го начал привлекать гривневые депозиты.

В настоящее время у приложения мобильного банка есть один банк-партнер - Универсал Банк (входит в группу ТАС). Общее количество клиентов monobank составляет 1,5 млн.

Теги: #monobank #банк
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