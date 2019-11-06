Кабмин одобрил привлечение EUR450 млн кредита от ЕБРР на развитие Трансъевропейской транспортной сети

Кабинет министров Украины одобрил привлечение кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на развитие Трансъевропейской транспортной сети, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко из закрытого заседания правительства в среду.

"Проект "Трансъевропейская транспортная сеть" (TEN-T) предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории Европейского Собза, которая объединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. км скоростных железных дорог", – написал депутат в Телеграмм-канале.