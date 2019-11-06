Экономика

13:01 06.11.2019

Кабмин одобрил привлечение EUR450 млн кредита от ЕБРР на развитие Трансъевропейской транспортной сети

1 мин читать
Кабмин одобрил привлечение EUR450 млн кредита от ЕБРР на развитие Трансъевропейской транспортной сети

Кабинет министров Украины одобрил привлечение кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на развитие Трансъевропейской транспортной сети, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко из закрытого заседания правительства в среду.

"Проект "Трансъевропейская транспортная сеть" (TEN-T) предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории Европейского Собза, которая объединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. км скоростных железных дорог", – написал депутат в Телеграмм-канале.

Теги: #транспорт #ебрр #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:45 06.11.2019
Кабмин сократит штат Госстата, передаст в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости - Дубилет

Кабмин сократит штат Госстата, передаст в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости - Дубилет

10:55 06.11.2019
Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина в сумме 4,7 млрд грн

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина в сумме 4,7 млрд грн

17:59 05.11.2019
В Киеве на ул.Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, маршруты транспорта изменены

В Киеве на ул.Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, маршруты транспорта изменены

16:54 05.11.2019
Кабмин впервые заложил в бюджет программу мобильности молодежи и раскрытия туристического потенциала, бюджет Общественного ТВ увеличен в 2 раза

Кабмин впервые заложил в бюджет программу мобильности молодежи и раскрытия туристического потенциала, бюджет Общественного ТВ увеличен в 2 раза

16:53 05.11.2019
Во Львове предлагают повысить тариф на проезд в горэлектротранспорте

Во Львове предлагают повысить тариф на проезд в горэлектротранспорте

13:17 05.11.2019
Кабмин планирует отказаться от системы градации инвалидности по группам – глава профильного комитета Рады

Кабмин планирует отказаться от системы градации инвалидности по группам – глава профильного комитета Рады

16:16 04.11.2019
Кабмин уволил главу ГКАУ после его попытки снять гендиректора "Южмаша"

Кабмин уволил главу ГКАУ после его попытки снять гендиректора "Южмаша"

15:56 04.11.2019
Премьер-министр возглавил комиссию по защите бизнеса

Премьер-министр возглавил комиссию по защите бизнеса

10:40 04.11.2019
Гончарук о проекте госбюджета-2020: Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита

Гончарук о проекте госбюджета-2020: Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита

21:41 03.11.2019
Кабмин утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению Рады

Кабмин утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению Рады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

DTEK Renewables подтвердила размещение дебютных "зеленых" еврооблигаций на EUR325 млн с купоном 8,5%

Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение на 24% финансирования Минсоцполитики

Кабмин сократит штат Госстата, передаст в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости - Дубилет

Ввоз б/у вагонов из РФ после решения правительства Украины об отсрочке эмбарго вырос в 4 раза

Минфин благодаря спросу в 12,47 млрд грн опустил ставку 4-летних ОВГЗ до 13,38%

ПОСЛЕДНЕЕ

DTEK Renewables подтвердила размещение дебютных "зеленых" еврооблигаций на EUR325 млн с купоном 8,5%

Гостаможня заявляет о необходимости выделения на ремонт пунктов пропуска 488 млн грн в 2020г – нардеп

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минцифры в сумме 227,1 млн грн

Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение на 24% финансирования Минсоцполитики

Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение на 14% финансирования Минобразования

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минветаранов и ВОТ в сумме 1,8 млрд грн

Ryanair прекратила полеты как минимум трех самолетов Boeing из-за трещин - СМИ

Государственные налоговая и таможенная службы подписали меморандум о сотрудничестве с Советом бизнес-омбудсмена

Ввоз б/у вагонов из РФ после решения правительства Украины об отсрочке эмбарго вырос в 4 раза

Китай увеличил добычу железной руды на 5,9% в январе-сентябре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА