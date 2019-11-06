Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минцифры в сумме 227,1 млн грн

Проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению предусматривает финансирование Министерство цифровой трансформации Украины в сумме 227,1 млн грн.

Об этом говорится в законопроекте №2000 от 15 сентября, с доработками ко второму чтению.

В частности, на руководство и управление в сфере цифровой трансформации предусматривается 122,7 млн грн, а на электронное управление – 30,8 млн грн.

Кроме того, министерству предусмотрено 73,6 млн грн общегосударственных расходов на Национальную программу информатизации.