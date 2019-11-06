Экономика

12:19 06.11.2019

Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение на 14% финансирования Минобразования

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Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение на 14% финансирования Минобразования

Проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению предусматривает увеличение финансирование Министерства образования и науки Украины на 14,1% по сравнению с 2019 годом и составляет 131,483 млрд грн.

Об этом говорится в законопроекте №2000 от 15 сентября, с доработками ко второму чтению.

Так, на аппарат самого Минобразования предусмотрено 44,331 млрд грн, из которых на общее руководство и управление в сфере образования и науки – 134,9 млн грн, на обеспечение организации работы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, Национального агентства квалификаций, образовательного омбудсмена, государственной аттестации и аккредитации учебных заведений – 107,6 млн грн, обеспечение получения профессионального (профессионально-технического) образования по профессиям общегосударственного значения – 200 млн грн, на научную и научно-техническую деятельность высших учебных заведений и научных учреждений – 1,162 млрд грн.

Также на фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта предусматривается 500 млн грн, на Фонд развития высших учебных заведений – 250 млн грн, на подготовку кадров вузами и обеспечения деятельности их баз практики – 27,893 млрд грн, на выплату академических стипендий студентам (курсантам), аспирантам, докторантам заведений профессиональной перед высшими и высшего образования – 3,514 млрд грн, на подготовку кадров Киевским национальным университетом им.Тараса Шевченко – 1,720 млрд грн, на обеспечение деятельности Национального фонда исследований, грантовую поддержку научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок – 525,5 млр грн, на поддержку приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования – 400 млн грн, на подготовку кадров учреждениями профессиональной перед высшими образования – 4,869 млрд грн и на выполнение обязательств Украины в рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020" – 389,4 млн грн.

Также предполагается выделение 146,9 млн грн на Государственную службу качества образования и 33,6 млн грн на Национальную комиссию по стандартам государственного языка.

Кроме того, в проекте документа предусмотрено 89,971 млрд грн общегосударственных расходов на различные субвенции местным бюджетам.

В частности, образовательная субвенция – 77,533 млрд грн, субвенция на создание учебно-практических центров современной профессиональной (профессионально-технического) образования – 259 млн грн, на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 504,5 млн грн, на реализацию концепции реформы среднего образования "Новая украинская школа" - 1,421 млрд грн, на реализацию программы "Состоятельная школа для лучших результатов" – 3,5 млрд грн и на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования – 3,753 млрд грн.

Теги: #бюджет #минобразовнаия
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