Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минветаранов и ВОТ в сумме 1,8 млрд грн

Проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению предусматривает финансирование Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в сумме 1,8 млрд грн.

Об этом говорится в законопроекте №2000 от 15 сентября, с доработками ко второму чтению.

В частности, на руководство и управление по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предусматривается 150,8 млн грн, на финансовую поддержку общественных объединений ветеранов на выполнение общегосударственных программ (проектов, мероприятий), меры по посещению военных захоронений и военных памятников и по празднованию праздничных, памятных и исторических дат – 17,7 млн грн.

Также на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечение санаторно-курортным лечением пострадавших участников Революции достоинства, участников АТО и лиц, осуществлявших меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях с целью возвращения к мирной жизни предусматривается 246,4 млн грн.

На мероприятия по защите и обеспечению прав и свобод лиц, лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и органами власти России по политическим мотивам, а также в связи с общественной, политической или профессиональной деятельностью указанных лиц, поддержки указанных лиц и членов их семей, меры по реинтеграции населения временно оккупированных территорий, выплаты государственных стипендий им.Левка Лукьяненко – 66,5 млн грн, на мероприятия, направленные на уменьшение социального, экономического и экологического воздействия взрывоопасных предметов на жизнь и деятельность населения (противоминная деятельность) и информирование населения об опасностях взрывоопасных предметов – 5 млн грн.

Кроме того, на денежную компенсацию пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией России – 40,2 млн грн и на пилотные мероприятия по реагированию на проблемы для развития, вызванные перемещением лиц и возвращением комбатантов – 7,5 млн грн. Министерству предусмотрено 1,266 млрд грн общегосударственных расходов на различные субвенции местным бюджетам.