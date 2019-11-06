Кабмин сократит штат Госстата, передаст в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости - Дубилет

Правительство сократит районные подразделения Государственной службы статистики (Госстат) на 1,7 тыс. позиций, а также передаст в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости, сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы приняли непростое решение - сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Будет также освобожден и передан в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости. Эту оптимизацию мы проводим за счет сокращения подразделений районного уровня. Учитывая, что большая часть отчетов, которые компании предоставляют в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", – написал он в Facebook в среду.

По словам Дубилета, часть функций районных служб Госстата будут переданы областным подразделениям. Кроме того, планируется сократить количество отчетов. При этом с сокращенными сотрудниками будет работать обновленная служба занятости.

Как сообщалось, правительство Украины решило сократить штат районных государственных администраций на 18,449 тыс. позиций.