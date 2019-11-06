Экономика

11:28 06.11.2019

Ryanair прекратила полеты как минимум трех самолетов Boeing из-за трещин - СМИ

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Ryanair прекратила полеты как минимум трех самолетов Boeing из-за трещин - СМИ

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, приостановила полеты как минимум трех самолетов Boeing-737 из-за обнаружения трещин в их деталях.

Как сообщает The Guardian, трещины были обнаружены между крылом и фюзеляжем.

Ryanair не первая авиакомпания, столкнувшаяся с этой проблемой. Обнаружение трещин в деталях, которые на авиационном жаргоне называют "огуречными вилками" из-за их сходства с вилками для корнишонов, уже привело к прекращению эксплуатации 50 самолетов Boeing по всему миру.

На прошлой неделе крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. прекратила эксплуатацию трех самолетов Boeing-737 NG в связи с обнаружением аналогичных трещин.

Теги: #ryanair
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