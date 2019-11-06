Экономика

10:55 06.11.2019

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина в сумме 4,7 млрд грн

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Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина в сумме 4,7 млрд грн

Проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению предусматривает финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров в сумме 4,670 млрд грн.

Об этом говорится в законопроекте №2000 от 15 сентября, с доработками ко второму чтению.

В частности, на сам секретариат правительства предусматривается 1,066 млрд грн финансирования, из которых 858,6 млн грн - на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Кабмина, 12,1 млн грн - на финансовую поддержку газеты "Урядовый курьер", 113,5 млн грн на информационно-аналитическое и организационное обеспечение оперативного реагирования органов исполнительной власти, 21,9 млн грн - на обеспечение расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, 45 млн грн - на обеспечение функционирования офиса по привлечению и поддержке инвестиций, 13,5 млн грн - на мероприятия по поддержке развития лидерства в Украине и 1,3 млн грн на организационное, материально-техническое, информационное и иное обеспечение деятельности Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий.

Также на Государственную службу статистики Украины предполагается выделить 2,543 млрд грн, из которых 1,183 млрд грн - на руководство и управление в сфере статистики, а 1,350 млрд грн на статистические наблюдения.

Кроме того, проект госбюджета предусматривает 1,061 млрд грн общегосударственных расходов на поддержку реализации комплексной реформы государственного управления.

Теги: #бюджет #кабмин
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