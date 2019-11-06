Ввоз б/у вагонов из РФ после решения правительства Украины об отсрочке эмбарго вырос в 4 раза

Отсрочка до 1 марта 2020 года введения эмбарго на ввоз в Украину из России грузовых вагонов с истекшим сроком эксплуатации, принятая правительством Украины в мае текущего года, привела к резкому росту импорта этих вагонов из РФ и сокращению заказов для украинских вагоностроителей, сообщила секретарь Нацкомитета по промышленному развитию Елена Салихова.

"По информации "Укрзализныци" (УЗ), за период с 2 января по 3 октября 2019 года в Украину ввезено 4,207 тыс. вагонов б/у (90% которых – из РФ), при этом с января по май импортировано 732 вагона, а с июня по октябрь (т.е. после официального объявления о введении эмбарго в следующем году) – 3,059 тыс., т.е. в 4,2 раза больше", - сообщила Салихова агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, из ввезенных с начала года из РФ 3,791 тыс. вагонов больше всего - зерновозов, которые построены с 1975 по 1991 годы, то есть у них давно истек срок эксплуатации. Существует вероятность, что в ближайшее время будет импортировано еще около 2 тыс. подобных вагонов, добавила Салихова.

"По нашим подсчетам, только за третий квартал этого года в результате всплеска импорта бюджет Украины недополучил более $9 млн НДС (б/у зерновозы ввозят в среднем по $16,2 тыс., тогда как новые украинские продаются по $61,6 тыс.)", - отметила Салихова.

В то же время она подчеркнула, что проблема наплыва импортных б/у вагонов на самом деле не в "отсрочке" эмбарго, а в возможности использования списанных вагонов в поездах.

"Мининфраструктуры и "Укрзализныця" еще в 2016 году могли остановить это "беспредел", запретив включать в поезда списанные вагоны, однако не сделали этого. В результате сегодня около 14 тыс. вагонов с сомнительными техническими характеристиками колесят по Украине, разрушают верхнее строение пути и несут потенциальную угрозу крушений составов и жизни людей", - отмечает секретарь Нацкомитета промразвития.

Как отметил агентству президент АО "УПЭК" Анатолий Гиршфельд, в Программе обновления подвижного состава на 2017-2021 годы УЗ задекларировала покупку 35,773 тыс. новых грузовых вагонов и модернизацию десятков тысяч вагонов, однако третий год эта инициатива "пробуксовывает", хотя ее реализация позволила бы обеспечить рынок вагонами, сэкономить на тяге и обслуживании, а также "разгрузить" депо.

Со своей стороны Салихова констатирует, что ввоз списанных российских вагонов, некоторые из которых приобретаются по цене немного больше цены металлолома, создает неравные конкурентные условия для производителей в Украине, а для государства это недополученные сотни миллионов гривень налогов и сборов в бюджет.

Такая ситуация, отмечает секретарь Нацкомитета промразвитития, уже привела к сокращению заказов на строительство вагонов украинскими предприятиями и угрозе их остановки. В частности, в августе текущего года ни одного вагона не было продано Попаснянским вагоноремонтным заводом и заводом "Карпаты", а "Днепровагонмаш" продал всего один вагон, Дизельный завод – 10.

Салихова сообщила, что сейчас промышленники готовят очередное обращение с требованием введения запрета на включение в поезда грузовых вагонов с продленным сроком службы.

Как пояснило агентству "Интрефакс-Украина" руководство Крюковского вагонзавода, тенденция наращивания объемов ввоза б/у вагонов за последние месяцы позволяет спрогнозировать значительное падение спроса на зерновозы уже с декабря текущего года.

"Кто-то сильно заинтересован в затягивании запрета на ввоз устаревавших вагонов. Все ожидали, что это произойдет в июле. Исправить ситуацию может только волевое решение Мининфраструктуры по введению запрета на курсирование и продление срока службы таких вагонов, однако понимания глубины проблемы от руководства министерства мы не видели как последние три года, так и сейчас", - отмечают на КВСЗ.

По мнению генерального директора "Аурум Груп" (в состав входит производитель вагонов "Дизельный завод") Андрея Жария, эксплуатация продленных грузовых вагонов фактически делает невозможным существование вагоностроительной и смежных отраслей Украины, задействованных в производстве железнодорожных вагонов, а это - сотни предприятий и сотни тысяч человек.

"В то же время проведенный анализ свидетельствует о том, что при запрете курсирования недефицитных вагонов с продленным сроком эксплуатации, ежегодное выбытие из парка "Укрзализныци" не превысит 5500 вагонов, а частных владельцев – не более 4600 вагонов в год, что может быть с легкостью восполнено существующими мощностями по вагоностроению в Украине (в 2018 году построено более 11 тыс. вагонов)", - отмечает Жарий.

Он напомнил, что производство грузовых вагонов к тому же имеет высокую степень локализации - более 95%, то есть при производстве вагонов используется преимущественно отечественное сырье и комплектующие, а также создается дополнительная стоимость в Украине.