Экономика

19:08 05.11.2019

Китай увеличил добычу железной руды на 5,9% в январе-сентябре

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Китай увеличил добычу железной руды на 5,9% в январе-сентябре

Китай в январе-сентябре увеличил добычу железной руды на 5,9% относительно аналогичного периода прошлого года - до 630 млн тонн, сообщило министерство промышленности и информатизации.

Выручка крупных предприятий отрасли увеличилась на 14% и достигла 244,99 млрд юаней ($34,78 млрд), совокупная прибыль выросла на 246% - до 17,93 млрд юаней.

При этом количество убыточных компаний уменьшилось на треть и составило 245.

К числу крупных предприятий относятся те, годовой доход которых превышает 20 млн юаней.

Министерство отметило, что устойчивому росту данного сектора промышленности способствовал растущий спрос и цены на железную руду, сообщает агентство "Синьхуа".

Теги: #добыча #китай #руда
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