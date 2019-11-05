Экономика

19:06 05.11.2019

Минфин благодаря спросу в 12,47 млрд грн опустил ставку 4-летних ОВГЗ до 13,38%

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Минфин благодаря спросу в 12,47 млрд грн опустил ставку 4-летних ОВГЗ до 13,38%

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник впервые с мая этого года предложило 4-летние ОВГЗ на 2,5 млрд грн (по номиналу), однако спрос на них достиг 12,47 млрд грн, что позволило опустить ставку размещения до 13,38% годовых.

Согласно данным на сайте ведомства, для продажи всех выставленных облигаций была удовлетворена 31 заявка со ставками до 13,13% годовых, а средневзвешенная ставка составила 13,3%. Еще 47 заявок со ставками до 14,6% годовых были отклонены.

Помимо того, Минфину по сравнению с предыдущей неделей удалось понизить ставку размещения 3-месячных бумаг сразу на 1 процентный пункт – с 15,35% до 14,35%. Для этого предложение самых "коротких" облигаций было снижено с традиционных 500 млн грн до 300 млн грн и отклонены 4 из 7 заявок на 407,7 млн грн со ставками до 15,33%.

На аукционе по продаже годичных облигаций ставка была уменьшена с 14,3% неделю назад до 14%, и Минфин разместил все выставленные облигации на 500 млн грн при спросе на 708,8 млн грн.

Теги: #овгз #итоги
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