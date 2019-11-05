ArcelorMittal вложил в АМКР $4,4 млрд, в течение 5 лет инвестирует еще $1,8 млрд

Крупнейшая сталелитейная компания ArcelorMittal вложила в Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) после его приобретения $4,4 млрд, а в ближайшие пять лет инвестирует еще $1,8 млрд, сообщил заместитель генерального директора АМКР по металлургическому производству Александр Иванов на встрече с генеральным консулом ФРГ в Донецке (с временным размещением в Днепре) Штефаном Кайлем.

"Компания ArcelorMittal инвестировала в покупку предприятия $4,8 млрд, а в модернизацию производства – $4,4 млрд. Еще $1,8 млрд будут вложены в ближайшие пять лет", - цитирует Иванова пресс-служба АМКР.

При этом он отметил, что предприятие делает особую ставку на изменения в агломерационном производстве, на которое приходится около 70% выбросов в атмосферу. "Мы изменили первоначальное решение и вместо реконструкции аглофабрики решили построить фабрику окомкования, что позволит нам снизить выбросы не на 38%, а на 54%. Иными словами, мы выбрали более предпочтительный экологический проект и привлекли с этой целью кредит Европейского банка реконструкции и развития на EUR350 млн", - сказал Иванов.

По его словам, помимо того продолжается реконструкция второй аглофабрики стоимостью $170 млн, которую планируется завершить до конца 2021 года.

Со своей стороны Штефан Кайль напомнил, что ArcelorMittal является не только крупным иностранным инвестором в Украине, но и представляет - через зарегистрированную в Германии "ArcelorMittal Дуйсбург" - крупнейшие немецкие инвестиции, в связи с чем власти ФРГ внимательно следят за развитием ситуации вокруг АМКР.

"Те сложности, с которыми вам приходится сталкиваться, уже стали предметом разговоров на различных уровнях в правительстве, посольстве и генконсульстве Германии. В частности, в конце сентября посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен затрагивала эту тему во время своей большой поездки на восток Украины", - отметил генконсул, выразив надежду на равный подход ко всем инвесторам в Украине, задекларированный президентом Зеленским.

ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".