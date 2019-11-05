Экономика

15:36 05.11.2019

Неофициальный советник Трампа Принс ведет переговоры о покупке "Мотор Сичи"

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Неофициальный советник Трампа Принс ведет переговоры о покупке "Мотор Сичи"

Эрик Принс, частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента Трампа, ведет переговоры о покупке ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) – крупнейшего украинского производителя авиадвигателей, против продажи которого китайским покупателям возражают США, сообщает WSJ во вторник со ссылкой на официальных лиц, информированных в этом вопросе.

Газета утверждает, что администрация Трампа обратилась к г-ну Принсу и, по крайней мере, к одному потенциальному покупателю из частного сектора по поводу "Мотор Сичи", и 24-27 октября Принс посетил украинский завод, а также обсудил ситуацию в компании с украинскими официальными лицами.

WSJ напомнила, что в конце сентября визит на "Мотор Сич" совершил также временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности в Украине Дональд Винтер.

Издание указывает, что бывший "морской котик" Принс был основателем проданного им в 2010 году крупного оборонного подрядчика Blackwater, а сейчас является исполнительным директором Frontier Services Group (FSG) – базирующегося в Гонконге и Пекине частного подрядчика по обеспечению безопасности, логистике и инфраструктуре, который котируется на Гонконгской бирже. Крупнейшим акционером FSG c пакетом 25,91% на конец 2018 года является CITIC Group Corp. – контролируемый государством китайский инвестфонд. Принс также является братом министра образования администрации Трампа Бетси ДеВос (Betsy DeVos), а в его послужном списке было создание авиакомпании Presidential Airways, парк которой насчитывал 70 самолетов.

У Принса есть деловые интересы за пределами Китая, и он как минимум девять раз посещал Украину с 2014 года, говорится в статье со ссылкой на данные украинской погранслужбы. Согласно публикации, правительственный чиновник США разыскивал Принса в Вашингтоне в начале этого года, и американский бизнесмен заинтересовался ПАО "Мотор Сич" с учетом его клиентов.

WSJ указывает, что Принс отказался от комментариев, однако подтвердил, что "хочет инвестировать в Украину", а представитель Принса подчеркнул, что любая его деловая деятельность полностью независима от любого правительства. Представитель украинского правительства от комментариев отказался, сославшись на проблемы национальной безопасности. Мотор Сич" тоже не ответила на запрос, добавляется в материале.

По данным издания, в рамках поиска покупателя и другой поддержки для "Мотор Сичи" администрация Трампа также обсудила ее возможную покупку с выходцем из Украины – собственником и директором частной американской Firefly Aerospace Inc. Максимом Поляковым. "Пока рано говорить о покупке акций "Мотор Сичи", - сказал Поляков изданию.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Чистый убыток предприятия по итогам января-сентября 2019 года составил 532,73 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 543,18 млн грн. Выручка по итогам девяти месяцев 2019 года сократилась на 16,6% - до 6 млрд 391,06 млн грн.

Как сообщалось, 7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа этого года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Теги: #мотор_сич #трамп #принс
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