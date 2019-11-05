Экономика

14:17 05.11.2019

"Укрэнерго" впервые вынужденно ограничило "зеленую" генерацию

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"Укрэнерго" впервые вынужденно ограничило "зеленую" генерацию

НЭК "Укрэнерго" минувшей ночью впервые вынужденно ограничила выработку "зеленой" генерации в составе Ботиевской, Приморской-1 и Орловской ВЭС (все – группа "ДТЭК"), сообщил глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

"Такое ограничение составляло 300-400 МВт в отдельные часы ночи. Тем не менее, согласно существующим правилам, компания "ДТЭК" все равно получит оплату "зеленого" евротарифа в размере 2,9 грн за кВт-ч (EUR0,102), несмотря на то, что энергосистема не нуждалась, но не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию (цена вопроса - миллионы гривень). Соответствующая оплата ляжет на плечи государственных "Энергоатома", "Укргидроэнерго" и в тариф "Укрэнерго", который оплатят все потребители", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Герус подчеркнул, что в дальнейшем такая ситуация будет происходить все чаще.

"Проблема нарастает, а весной она достигнет масштабного характера. По моему глубокому убеждению, необходимые для государства инвестиции - это те, которые и приносят пользу государству, и дают возможность получить прибыль инвесторам. И интерес государства обязательно должен быть учтен в этой конструкции", - резюмировал он.

Теги: #укрэнерго #герус
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