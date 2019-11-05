"Метинвест" запустил реконструированный стан-1700 на ММК, следующий этап модернизации - после изучения ситуации на рынке

"Метинвест" запустил реконструированный стан-1700 на ММК, следующий этап модернизации - после изучения ситуации на рынке - гендиректор

Киев. 5 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Горно-металлургическая группа "Метинвест" ввела в эксплуатацию реконструированный листопрокатный стан (ЛПЦ)-1700 в рамках программы модернизации Мариупольского металлургического комбината им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), инвестировав в него около $110 млн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в ходе презентации новых возможностей стана ключевым клиентам компании в Мариуполе во вторник, модернизация позволила не только увеличить производственную мощность агрегата с 1,5 млн тонн в год листового проката до 2,5 млн тонн, но и повысить качество выпускаемой продукции, а также расширить ее параметры.

По его словам, стан выйдет на проектную мощность в ближайшее время.

"После этого мы будем изучать рынок - как будет реализовываться наша продукция. Если рынок будет заинтересован в дополнительных поставках, мы перейдем к следующей фазе модернизации и наращиванию мощностей до 3,5 млн тонн. Однако это потребует строительства еще одной нагревательной печи и еще одной моталки", - пояснил собеседник агентства.

При этом топ-менеджер уточнил, что инвестиции в следующую фазу реконструкции могут составить от $10-15 млн на еще одну моталку и $50-70 млн на строительство еще одной печи, в зависимости от конфигурации.

"То есть, инвестиции будет значительные, но все будет зависеть от рынка", - резюмировал Рыженко.

Согласно распространенному пресс-релизу, в запуске участвовали представители стран-потребителей горячекатаного рулонного проката. В ходе реконструкции цех практически полностью обновился: оборудование и технологии поставила компания Primetals Technologies Austria.

Масштабная реконструкция ЛПЦ-1700 стартовала в 2017 году и проходила в несколько этапов. На первом – в эксплуатацию введена нагревательная печь №1, установлена большегрузная пневматическая моталка. На втором – установлены промежуточное перематывающее устройство "coilbox", гидросбивы, реверсивная черновая клеть и другое технологическое оборудование. Также выполнено усиление и модернизация блока чистовых клетей прокатного стана.

Новая реверсивная клеть с оборудованием для вертикального обжатия сляба оснащена автоматизированной системой управления, позволяющей стабильно получать качественный подкат для чистовой группы клетей. Установленный после чернового блока стана "сoilbox" выполняет промежуточную смотку длинных раскатов при прокатке тяжелых рулонов.

Благодаря реконструкции стана "1700" меткомбинат расширил производственные возможности – слябы толщиной 250 мм, которые производит новая МНЛЗ №4, будут прокатываться в конкретном размерном диапазоне, масса рулона увеличится до 30 тонн.

"Для нас реконструкция стана "1700" – это расширение сортамента, востребованность продукции и комфорт для потребителей. Мы модернизируем, чтобы качество всегда было на высоте. Находим индивидуальный подход, предоставляя потребителям самый высокий уровень сервиса", - отметил на презентации глава "Метинвеста", которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь гендиректор ММК Тарас Шевченко добавил, что производство тонколистового проката на стане "1700" открывает новые возможности для расширения сортамента холоднокатаной продукции, а также увеличения объемов производства оцинкованного листа и рулона.

"Теперь мы сможем увеличить вес рулонов почти в 3,5 раза по сравнению с продукцией, выпускаемой до реконструкции: чем больше вес, тем меньше промежуточных операций выполняет потребитель, а это – экономия времени и затрат, для нас – новые заказы", - резюмировал Шевченко.

Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".