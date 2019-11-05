Экономика

12:57 05.11.2019

Кабмин в проекте госбюджета-2020 ко 2-му чтению увеличил доходы на 13 млрд грн, расходы - на 15 млрд грн, дефицит 2% ВВП – глава Минфина

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Кабмин в проекте госбюджета-2020 ко 2-му чтению увеличил доходы на 13 млрд грн, расходы - на 15 млрд грн, дефицит 2% ВВП – глава Минфина

Кабинет министров Украины при доработке проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" ко второму чтению увеличил его расходы на 15 млрд грн – до 1,18 трлн грн (в том числе предоставление кредитных средств), что на 68 млрд грн превышает показатель 2019 года без учета принятых парламентом на прошлой неделе изменений в госбюджет-2019.

При этом дефицит госбюджета предлагается определить на уровне 2,09% ВВП по сравнению с 2,28% в 2019-м и 2,4% в 2018-м.

"Дефицит 2% ВВП – такой же, как мы подавали на первое чтение. Доходная часть увеличилась на 13 млрд грн, расходная - на 15 млрд грн", – сообщила министр финансов Оксана Маркарова журналистам в Киеве во вторник.

Согласно обнародованным Минфином материалам, доходную часть госбюджета на 2020 год с учетом возвращения кредитов предлагается определить в размере 1,093 трлн грн, что на 67 млрд грн больше по сравнению с госбюджетом на 2019 год до сокращения его на 19 млрд грн законом от 31 октября.

Министр уточнила, что на 3 млрд грн увеличен план доходов по специальному фонду в надежде на принятие закона об игорном бизнесе. План доходов общего фонда госбюджета повышен на 10 млрд грн за счет увеличения дивидендов от госкомпаний, небольшого увеличения ожидаемых поступлений налога на прибыль и от аренды госимущества, уточнила Маркарова.

По словам Маркаровой, дополнительные 15 млрд грн расходов распределены преимущественно на зарплаты учителей и опорные школы, программу поддержки лекарств и лечения за границей, развитие культуры и туризма, соцпрограммы на сумму более 1 млрд грн, на программу развития аэропортов и строительства мостов.

Теги: #госбюджет #маркарова #минфин
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