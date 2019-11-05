Экономика

12:30 05.11.2019

"Укрзализныця" в связи с хищениями дизтоплива внедряет пилотный проект заправки локомотивов "из пистолета"

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"Укрзализныця" в связи с хищениями дизтоплива внедряет пилотный проект заправки локомотивов "из пистолета"

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в связи с хищениями дизтоплива при его перемещении и хранении начала реализацию пилотного проекта заправки локомотивов в депо с помощью топливозаправщиков, сообщил глава УЗ Евгений Кравцов.

"Искоренение коррупции в компании происходит сразу по нескольким направлениям. Первый - реформа закупок, второй - противодействие кражам. Мы должны получать товары по выгодным ценам и не допустить их хищения. Заправка локомотивов "из пистолета" усилит контроль над использованием дизтоплива и фактически сделает невозможным его кражи на этапе перемещения от станции отгрузки до депо", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Кравцова, благодаря технологии заправки тепловозов "из пистолета" "Укрзализныця" уменьшит расходы на закупку дизтоплива.

"Потенциально речь идет о сэкономленных сотнях миллионов гривень в год", - отметил глава компании.

Для реализации пилотного проекта, как добавил он, было выбрано локомотивное депо "Запорожье". Именно сюда один из поставщиков согласился отгружать дизтопливо не в цистернах, а на склад в автозаправщиках и осуществлять заправку локомотивов.

"На начальном этапе таким образом мы будем заправлять шесть локомотивов: три магистральных и три маневровых. Это даст возможность оценить эффективность эксперимента и проанализировать его технические, финансовые и логистические аспекты. После этого примем решение о целесообразности увеличения количества подвижного состава для заправки таким образом, и перечня депо", - резюмировал Евгений Кравцов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2018 году закупила 330 тыс. тонн дизеля общей стоимостью более 9,5 млрд грн.

Теги: #локомотив #укрзализныця #дизтопливо #хищение
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