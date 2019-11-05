Экономика

12:12 05.11.2019

Проект госбюджета-2020 ко второму чтению предусматривает 6 млрд грн от приватизации

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Проект госбюджета-2020 ко второму чтению предусматривает 6 млрд грн от приватизации

Проект госбюджета-2020, подготовленный Кабинетом министров ко второму чтению, предусматривает 6 млрд грн доходов от "большой" приватизации и столько же от "малой", помимо этого 2 млрд грн предлагается выделить на социально-экономическое развитие, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Драйвером нашего развития будут и малая, и большая приватизация... Мы рассчитываем также, что парламент поддержит законопроект о легализации азартных игр", - пояснил Гончарук в Киеве, представляя документ в правительстве во вторник.

Проект госбюджета также предусматривает 7,5 млрд грн на Государственный фонд регионального развития, сообщил он.

Предыдущий вариант проекта госбюджета предусматривал 5 млрд грн доходов от большой приватизации против 17 млрд грн в госбюджете на 2019-й.

Теги: #приватизация #планы #гончарук #госбюджет
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