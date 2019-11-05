Проект госбюджета-2020 предусматривает 15,1 млрд грн на креативные индустрии и культуру – премьер Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению предусматривает 15,1 млрд грн на креативные индустрии и культуру, что на 2,8 млрд грн больше чем в 2019 году.

“На протяжении следующего года мы будем стимулировать мобильность детей”, - сказал он во время презентации проекта госбюджета-2020 во вторник в Киеве.

На такие программы, по словам премьера, предусмотрено 500 млн грн.

Кроме того, на развитие туристической инфраструктуры будет выделено 240 млн грн.