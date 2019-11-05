Экономика

11:59 05.11.2019

Правительство намерено оптимизировать сеть школ

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Правительство намерено оптимизировать сеть школ

Подготовленный правительством ко второму чтению проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусматривает увеличение расходов на образование на 16,4 млрд грн по сравнению с текущим годом - до 145,1 млрд грн, при этом Кабинет министров намерен оптимизировать сеть школ в стране.

"Мы будем оптимизировать сеть школ, чтобы дети могли обучаться в той школе, где есть квалифицированный учитель по каждому предмету и достаточное количество учебных материалов", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ во вторник.

По его словам, впервые в проекте закона заложен отдельный бюджет на программу "Состоятельная школа для лучших результатов" - 3,5 млрд грн.

При этом документ предусматривает ежегодную денежную поддержку: для 73,9 тыс. молодых учителей выделено по 21 тыс. грн, добавил премьер-министр.

Теги: #школа #планы #гончарук #госбюджет
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