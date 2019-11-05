"Метинвест" инвестировал в модернизацию ММК за 7 лет $1,2 млрд, в обновление стана 1700 - $110 млн

Горно-металлургическая группа "Метинвест" инвестировала в модернизацию и обновление Мариупольского металлургического комбината им.Ильича (ММК, Донецкая обл.) за последние семь лет $1,2 млрд.

Как сообщил генеральный директор ММК им.Ильича Тарас Шевченко на состоявшейся во вторник в Мариуполе презентации для ключевых клиентов новой технологии и продукции модернизированного листопрокатного стана, в проекты с экологическим уклоном направлено $408,5 млн, в ремонты и капинвестиции составили $757 млн.

В свою очередь, ранее гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков сообщал, что инвестиции в модернизацию ЛПЦ-1700 составят $110 млн.

Реконструкция стана позволит расширить рынки сбыта горячекатаных рулонов за счет улучшения их качества и увеличения веса.

Как пояснил Шевченко, реконструкция ЛПЦ-1700 имеет три фазы.

"В настоящее время, после завершения второй фазы реконстукции, стан будет производить до 2,5 млн тонн проката, после третьей фазы, когда будет построена еще одна нагревательная печь и моталка - производство увеличится до 3,5 млн тонн", - констатировал гендиректор.

В свою очередь директор по продажам группы "Метинвест" Дмитрий Николаенко уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что после полной реконструкции стана произволдство готовых горячекатаных рулонов суммарно возрастет на ММК им.Ильича и "Запоростали" до 4,5 млн тонн в год.

В целом группа "Метинвест" инвестирует в модернизацию цеха 2,4 млрд грн.

Поставщик современной технологии, важной для модернизации ЛПЦ-1700 – компания Primetals Technologies Austria. На основании предложенного австрийскими специалистами инжиниринга проект "под ключ" реализует "Метинвест-Инжиниринг", выступая генеральным подрядчиком, проектировщиком и поставщиком оборудования.

Так, электродвигатели разработаны и изготовлены специально для проекта модернизации ЛПЦ-1700 компанией Shanghai Electric Machinery Company по заказу "Метинвеста".

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".