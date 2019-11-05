НБУ ввел в обращение монеты "Казимир Малевич" и "100 лет со времен создания "Думки"

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение памятные монеты "Казимир Малевич" номиналом 2 грн и "100 лет со времен создания Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Думка" номиналом 5 грн (обе - из нейзильбера) c 5 ноября.

Согласно сообщению на сайте центробанка во вторник, тираж выпуска памятных монет "Казимир Малевич" - 35 тыс. шт., розничная цена - 41 грн.

На аверсе монеты вверху на зеркальном фоне расположен малый государственный герб и надпись "Украина" справа от него, на матовом фоне по центру - портрет Казимира Малевича, внизу - надпись "2 гривни 2019". На реверсе изображено художественное полотно, подготовленное к работе, на фоне которого размещена надпись "Казимир Малевич", внизу - годы жизни художника: "1979-1935".

Как сообщается, тираж выпуска монеты "100 лет со времен создания "Думки" - 40 тыс. шт..

На аверсе монеты вверху расположен малый государственный герб и надпись "Украина", по центру - композиция из цветов подсолнечника, камертона и надписи "100 лет", под которой расположена подпись "Думка", внизу - "2 гривни 2019". Аверс монеты обрамляет надпись "Национальная заслуженная академическая капелла Украины". На реверсе по центру изображены фигуры исполнителей в цветах подсолнечника, слева от них - скрипичный ключ и три нотных стана, в левом верхнем углу - надпись "1919-2019".