Экономика

11:38 05.11.2019

Roshen планирует в 2020г выплатить около 1 млрд грн дивидендов

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Roshen планирует в 2020г выплатить около 1 млрд грн дивидендов

Кондитерская корпорация Roshen (Киев) намерена выплатить около 1 млрд грн дивидендов в 2020 году за предыдущий год.

"В последний раз мы выплатили около 1 млрд грн дивидендов. В 2020 году планируем выплатить столько же за 2019 год", - сообщил президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский журналистам во вторник.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает 50 магазинов в пяти регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

Теги: #roshen #дивиденды
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