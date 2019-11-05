Экономика

11:23 05.11.2019

"Нафтогаз" ожидает поступление $500 млн от размещения евробондов до конца недели

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"Нафтогаз" ожидает поступление $500 млн от размещения евробондов до конца недели

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает поступления привлеченных от размещения евробондов $500 млн под 7,625% годовых 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.

Согласно пресс-релизу НАК, пиковый спрос на еврооблигации компании превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.

Компания будет выплачивать проценты дважды в год - в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S.

"Мы приятно удивлены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам "Нафтогаза". Это является очередным подтверждением того, что усилия по реформированию компании и рынка газа не были напрасными. Благодаря им, компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит "Нафтогазу" эффективно конкурировать на украинском рынке", – отметил глава НАК Андрей Коболев.

Как сообщалось, в июле 2019 года "Нафтогаз Украины" разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #евробонд
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