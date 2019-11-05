Глава ФРБ Сан-Франциско Дейли пока не видит необходимости в дальнейшем снижении ставки

Три снижения базовой процентной ставки, предпринятые Федеральной резервной системой (ФРС) ранее в этом году, были целесообразными, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

При этом она не видит необходимости в дальнейшем уменьшении ставки.

"Я полностью поддерживала все три снижения ставки в этом году, - заявила Дейли журналистам после выступления на мероприятии в Университете Нью-Йорка. - Такие меры были целесообразными".

ФРС понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 1,5%-1,75% годовых, по итогам заседания, прошедшего 29-30 октября. В этом году Федрезерв также уменьшал ставку в июле и сентябре, каждый раз на 0,25 п.п.

"В данный момент ставка находится на правильном уровне, с учетом давления, с которым мы сталкиваемся, и экономического прогноза, учитывающего это давление", - заявила Дейли.

Говоря о будущем, "ситуация в экономике является довольно хорошей, и потребуется существенное изменение прогноза, чтобы я могла посчитать, что нам требуется дальнейшее смягчение политики", сказала она.

В понедельник другой представитель ФРС - глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, один из главных сторонников смягчения кредитно-денежной политики американским ЦБ, дал понять, что удовлетворен текущим уровнем ставки.

"Я полагаю, что на данный момент с нас хватит", - сказал Кашкари.

По словам Дейли, с нынешним уровнем ставки политика Федрезерва является "слегка стимулирующей", и это поможет ФРС достигнуть цели по инфляции и уровню занятости.