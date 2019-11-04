Экономика

20:56 04.11.2019

Минэкономики внедряет систему мониторинга оборота земель в Украине

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Минэкономики внедряет систему мониторинга оборота земель в Украине

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 4 ноября презентовало концепт системы мониторинга использования и оборота земли в Украине.

Согласно сообщению на сайте министерства в понедельник, система мониторинга будет содержать информацию о переходе прав на землю, владельцах, стоимость сделок купли-продажи и аренды, и тому подобное. Также с ее помощью можно будет получить информацию о концентрации земель в одних руках, отметили в Минэкономики.

В министерстве указали, что дальнейшие шаги внедрения системы заключаются в обеспечении обмена данными между государственными реестрами (Госгеокадастр, Реестр имущественных прав, Реестр юридических лиц и т.п.) и создании программного продукта, который будет анализировать эти данные.

"Система земельного мониторинга позволит видеть онлайн, что происходит с землепользованием и собственностью на землю, как она меняется, где обрабатывается, уплачиваются ли налоги и тому подобное. Такое нововведение сделает земельные относить прозрачными и контролируемыми. Вскоре представим дорожную карту реализации проекта", - цитируется в сообщении министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Теги: #земля #минэкономика
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