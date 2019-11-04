Экономика

19:06 04.11.2019

"Укрэнерго" за 9 мес. увеличило чистую прибыль в 2,4 раза

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"Укрэнерго" за 9 мес. увеличило чистую прибыль в 2,4 раза

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в январе-сентябре 2019 года увеличило чистую прибыль в 2,4 раза (на 2 млрд 453,004 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4 млрд 203,802 млн грн.

Согласно обнародованному на сайте НЭК отчету, ее чистый доход за девять месяцев возрос в 3,7 раза (на 11 млрд 509,252 млн грн) – до 15 млрд 812,57 млн грн, валовая прибыль – в 1,7 раза (на 1 млрд 543,535 млн грн), до 3 млрд 852,428 млн грн.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль на 46,4% (на 810,91 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 2 млрд 558,941 млн грн, но снизило чистый доход на 27,5% (на 2 млрд 271,193 млн грн) – до 5 млрд 992,663 млн грн.

"Укрэнерго" в 2018 году сократило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 0,5% (на 578,98 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 113 млрд 258,277 млн кВт-ч. В 2019 году передача запланировано в объеме 111 млрд кВт-ч.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

Протяженность ЛЭП "Укрэнерго" напряжением 400-800 кВ составляет 4,9 тыс. км, 330 кВ – 13,4 тыс. км, 220 кВ – 4 тыс. км, 35-110 кВ – 0,7 тыс. км.

 

Теги: #укрэнерго #финпоказатели
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