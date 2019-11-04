Экономика

18:15 04.11.2019

Законопроект о прекращении деятельности ФЛП без штрафов за неуплату ЕСВ направлен на решение проблемы недоимки в бюджете - юрист

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Законопроект № 2274 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно полномочий по прекращению предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП)" направлен на решение проблемы недоимки в государственном бюджете по единому социальному взносу (ЕСВ) от ФЛП, считает юрист-аналитик международной юрфирмы Kinstellar Алексей Бурчевский.

По мнению юриста, целью законопроекта является уменьшение нагрузки относительно учета и контроля над так называемыми "спящими" ФЛП.

"Законопроект является дополнением к зарегистрированному ранее законопроекту №2190-1, который, в свою очередь, является альтернативой законопроекта №2190, инициированного непосредственно главой парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым. Законопроект Гетманцева предполагает освобождение неработающих ФЛП от обязанностей по оплате ЕСВ и всех штрафов за весь период, начиная с января 2019 года, но с условием подачи заявления о ликвидации ФЛП", - пояснил Бурчевский.

Юрист отметил, что законопроект №2274 предлагает освободить ФЛП от необходимости платить ЕСВ, если за них его уже платит работодатель, и не требует немедленной ликвидации ФЛП.

"Это выглядит логично и справедливо, так как убирает двойное обложение сбором работающих предпринимателей",- считает Бурчевский.

"В декабре 2016 года правительство Гройсмана пошло на рискованный шаг – переведение ФЛП на общую систему налогообложения, а также "единщиков" первой и второй групп обязали ежемесячно платить минимальный взнос ЕСВ в независимости от факта осуществления предпринимательской деятельности и получения дохода. Для реальноработающих предпринимателей сумма в 704 грн (918 грн в 2019 году) в месяц не казалась критичной",- пояснил юрист.

Он подчеркнул, что многие граждане, которые прекратили предпринимательскую деятельность, но не закрыли ФЛП, после введения обязательного ежемесячного взноса ЕСВ "в авральном порядке бросились закрывать свои неработающие ФЛП", однако многие из них все-таки вынуждены были заплатить взносы за период, пока проходила процедура ликвидации.

Кроме того, по словам юриста, ФЛП, которые регистрировались и вели деятельность в старых организационно-правовых формах, тоже обязаны платить ЕСВ.

"В налоговой базе данных в категории ФЛП числится множество предпринимателей, которые когда-то регистрировались и вели деятельность в старых организационно-правовых формах, таких как частный предприниматель (ЧП) или субъект предпринимательской деятельности (СПД). Многие из них давным-давно прекратили вести какую-либо деятельность и подавать отчетность в налоговую, но не были формально ликвидированы по тем или иным причинам. С января 2017 года на такие "спящие", а по факту давно "умершие" ФЛП тоже стали распространяться обязательства по оплате ЕСВ, а также по подаче отчетности, вот только их хозяева об этом не подозревали, так как именно ФЛП они никогда не регистрировали",- констатировал Бурчевский.

Юрист отметил, что суммы налоговых уведомлений-решений стали доходить до десятков тысяч гривень.

"Поскольку многих владельцев "мертвых" ФЛП найти не удается, да и популярности нынешнему правительству и Государственной налоговой службе такая ситуация не прибавляет, оптимальный выход из положения – разрешить налоговой самостоятельно ликвидировать "должников" и списывать их долги. Все упомянутые законопроекты еще не прошли первого чтения, так, что их вполне может ждать существенная корректировка текста",- считает он.

Теги: #законопроект #флп #юрист
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