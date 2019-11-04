Экономика

16:42 04.11.2019

Топ-менеджер "Нафтогаза" привел аргументы несостоятельности позиции "Газпрома" о "нарушении баланса" Стокгольмским арбитражем

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Топ-менеджер "Нафтогаза" привел аргументы несостоятельности позиции "Газпрома" о "нарушении баланса" Стокгольмским арбитражем

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко привел аргументы, на которых базировались решения Стокгольмского арбитража в судебном споре с российским "Газпромом".

Комментируя претензии "Газпрома" о якобы "нарушении баланса" в контрактных отношениях на своей странице в "Фейсбук", он обратил внимание, что контракты на поставку и транзит газа "являются разными по своей природе".

Положение "бери или плати", в частности, предусматривающее завышенное обязательство по покупке Украиной газа, было прописано таким образом, что оно не соответствовало европейскому законодательству о защите конкуренции. Так, "Газпром" мог продать ненужные Украине объемы российского газа в Европе, тогда как для "Нафтогаза" действовал запрет на его реэкспорт, и непонятно было, что стране делать с этим ресурсом. В то же время мощности для транзита, которые "Нафтогаз" обеспечил для "Газпрома", не могли быть никому перепроданы.

"То есть для нас это безвозвратные потери, когда мы обеспечили мощности для "Газпрома", а он за них не заплатил. А "Газпром" при этом мог спокойно полностью загрузить эти мощности - просто он специально ограничивал транзит, таким образом, уменьшая совокупное предложение газа на европейском рынке, чтобы там была более высокая цена", - отметил Витренко.

Топ-менеджер "Нафтогаза" также привел предоставленные для Стокгольмского арбитража расчеты за 2009-2018 годах, согласно которым российская компания получила на $46,6 млрд больше от продажи газа Украине, чем страна получила за транзит. При этом такая разница составила бы в 3,6 раза меньше, составив около $13 млрд, если бы "Газпром" продавал газ Украине по цене его реализации Германии, а транзитный тариф соответствовал европейским нормам.

"Эта разница в $33,6 млрд между тем, что есть, и тем, что должно было бы быть, равна приблизительно четверти ВВП Украины (…) Хочется надеяться, что глядя на эти цифры, станет понятно, что решения предыдущего Стокгольмского арбитража лишь улучшили "баланс в отношениях между сторонами", а никак не нарушили его в пользу Украины", - резюмировал Витренко.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Тем не менее, в отчетности компания указала, что зарезервировала полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

Теги: #нафтогаз #витренко #газпром #стокгольмский_арбитраж
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