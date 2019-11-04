Экономика

16:16 04.11.2019

Кабмин уволил главу ГКАУ после его попытки снять гендиректора "Южмаша"

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Кабмин уволил главу ГКАУ после его попытки снять гендиректора "Южмаша"

Правительство на заседании 3 ноября уволило главу Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павла Дегтяренко и объявило конкурс на эту должность, говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

Депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем телеграмм-канале уточнил, что временно исполнять обязанности главы ГКАУ будет заместитель Владимир Михеев, до прихода в агентство в конце 2015 года работавший в харьковском "Коммунаре".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве, 30 октября Дегтяренко подписал приказ о прекращении контракта с гендиректором госпредприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им Макарова" ("Южмаш", Днепр) Сергеем Войтом, временно возложив эти обязанности на директора Павлоградского механического завода "Южмаша" Владимира Кириченко.

ГП "Южмаш" в понедельник на своем сайте заявило, что Дегтяренко уже на следующий день, 31 октября, отменил приказ об увольнении Войта, опубликовав соответствующий приказ главы ГКАУ.

Войт выступал против предложения госпредприятия "КБ "Южное" передать этому КБ полномочия по стратегическому и оперативному управлению "Южмашем", добавил собеседник агентства.

"Вопрос не в том, эффективно или неэффективно управлял Войт "Южмашем". Вопрос в том, почему Дегтяренко принял это кадровое решение именно сейчас, когда в процессе реализации находится передача самого ГКАУ из подчинения Кабмина в подчинение Минэкономики и предпринята попытка передать управление предприятием КБ "Южное", – отметил источник.

Он также добавил, что по имеющейся информации глава Днепропетровской облгосадминистрации также отозвал свое письмо-согласование на увольнение гендиректора "Южмаша" от 28 октября.

Помимо того собеседник агентства указал, что в октябре "Южмаш" получил предварительный заказ от частной американской компании Firefly Aerospace на производство деталей для ракет (100 камер сгорания, 500 агрегатов автоматики и 40 турбонасосов), оцениваемый в $15 млн, который в рамках курса на сотрудничество смог бы существенно улучшить финансовое состояние предприятия.

ГП "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с разрывом традиционной кооперации в условиях аннексии Крыма и военных действий на Донбассе, все последние годы свыше 50% производственных мощностей предприятия находятся в состоянии фактического простоя.

"Южмаш" в 2018 году нарастил выручку в 2,8 раза - до 1,31 млрд грн, сократив чистый убыток в 3 раза – до 98,6 млн грн.

ГП "КБ "Южное" - основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники. Сегодня КБЮ поставляет на экспорт более 80% продукции и услуг, в числе основных партнеров – США и страны ЕС.

КБ "Южное" в 2018 году увеличило выручку на 35,5% – до 2,657 млрд грн, однако его чистая прибыль упала в 16,5 раз – до 19,1 млн грн.

Теги: #дегтяренко #увольнение #гкау #кабмин
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