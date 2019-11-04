Экономика

15:14 04.11.2019

Законопроект о защите инвесторов жилой недвижимости может быть вынесен в Раду еще до парламентских слушаний в январе – Шуляк

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Законопроект о защите инвесторов жилой недвижимости может быть вынесен в Раду еще до парламентских слушаний в январе – Шуляк

 Профильный комитет Верховной Рады завершает разработку законопроекта "О защите инвестиций в жилую недвижимость и пути решения пострадавших инвесторов" и с целью ускорения его принятия может внести в повестку дня сессии Верховной Рады еще до проведения парламентских слушаний, запланированных на январь. 

"Используя наработанную в BRDO базу, мы уже заканчиваем разработку законопроекта "О защите инвестиций в жилую недвижимость и пути решения пострадавших инвесторов". После обсуждения в январе планируем вынести на парламентские слушания и в целом за четыре-пять месяцев принять закон", - сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк (фракция "Слуга народа").

По ее словам, сейчас на уровне подкомитета и комитета планируется собрать информацию всех участников строительного рынка, обработать ее и уже на парламентские слушания выходить с финальными предложениями.

"Возможно, что для ускорения процесса за основу возьмем наработки из BRDO, которые мы уже направили на проработку в Министерство юстиции. И в случае, если эти идеи будут поддержаны большинством участников, я даже думаю, что мы не будем дожидаться итоговых парламентских слушаний, а будем настаивать на внесении согласованного законопроекта в повестку дня сессий", - добавила Шуляк.

Как она пояснила, документом предлагается ввести запрет на продажу квартир до их регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество еще на этапе строительства. При этом в него объект можно внести только в случае наличия полного пакета законных разрешительных документов.

Выглядеть процедура будет следующим образом: сначала застройщик регистрирует в Госреестре на себя все сооружаемые здания, далее регистрирует дополнительно на себя все помещения в здании (каждое отдельно), затем регистрируется передача прав собственности при продаже/отчуждении.

"Возможно, используя какие-то схемы, застройщик сможет начать стройку без полного пакета документов. Но продавать или получать от инвесторов деньги не сможет. Мы пытаемся создать такие условия, когда отсутствие документов будет невыгодным самому застройщику", - рассказала депутат.

По ее словам, крупные застройщики, которые тщательно работают с разрешительной документацией, поддерживают эти изменения.

"Да, застройщику нужно будет немного больше времени и денег на то, чтобы реализовать проект. В то же время они видят в этом даже перспективу создания конкурентного преимущества перед "схематозниками" без документов. Против будут выступать локальные застройщики, строящие точечно, единичные объекты. Как правило, они начинают строить без каких-либо документов, оформляя их позже задним числом. А иногда вообще не оформляют", - говорит Шуляк.

Кроме того, по еесловам, законопроектом упрощается процедура банкротства застройщика, чтобы облегчить для инвесторов процесс возможной достройки дома.

Комитет также рассматривается вариант, когда права на зарегистрированные квартиры в будущем доме могут даже стать предметом ипотеки. Тогда банки будут рассматривать их в качестве задатка. 


Полная версия интервью будет обнародована на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #недвижимость #шуляк #рада #инвесторы
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