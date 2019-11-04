Члены комитета монетарной политики НБУ в октябре единогласно поддержали снижение учетной ставки

Все члены комитета монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ) по итогам заседания 22-23 октября высказались за снижение учетной ставки.

Согласно протоколу заседания, обнародованному на сайте центробанка в понедельник, все 10 членов КМП НБУ единогласно поддержали более быстрое, чем предусматривал июльский макроэкономический прогноз, снижение учетной ставки - до 15,5%.

Обосновывая свою позицию, члены КМП отмечали: фундаментальное инфляционное давление, которое характеризуется показателем базовой инфляции, исчерпывается быстрее, чем предполагалось в предыдущем июльском прогнозе НБУ. Главным фактором существенного замедления инфляции в последние месяцы стало укрепление гривни. Благоприятная ситуация на валютном рынке и снижение темпов роста цен обусловили улучшение инфляционных ожиданий бизнеса, населения, банков и аналитиков, создав основания для дальнейшего смягчения монетарной политики.

При этом они отметили, что избыточная жесткость монетарных условий приведет к быстрому укреплению реального эффективного обменного курса, что содержит риски расширения дефицита текущего счета платежного баланса. Вместе с тем снижение учетной ставки возымеет стимулирующее влияние на кредитование и экономический рост.

Участники дискуссии также обсудили возможные риски для реализации обновленного макроэкономического прогноза, согласно которому экономический рост ускорится до 3,5-4% в последующие годы, а цель по инфляции в 5%, как и предполагалось ранее, будет достигнута в конце 2020 года.