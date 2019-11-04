Экономика

12:25 04.11.2019

Вице-президент ЕК Шефчович 5 ноября встретится с вице-премьером Украины Кулебой

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Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 5 ноября встретится с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрием Кулебой, сообщается в графике еврокомиссара.

Как сообщалось, 5 ноября в Брюсселе состоится пятое заседание Комитета ассоциации "Украина-ЕС". По данным украинского правительства, в ходе мероприятий в рамках заседания – обсуждение идеи дальнейшей интеграции, которые лягут в основу документов для их принятия в декабре Советом ассоциации.

Кроме того, на заседании Комитета будет обсуждаться широкий спектр вопросов, связанных с политическим, экономическим и секторальным сотрудничеством. Отдельный блок будет посвящен мониторингу выполнения Соглашения об ассоциации и обновлению приложений к нему.

Как отмечается, Совет ассоциации в декабре планирует подытожить предыдущие достижения Украины на пути приближения к ЕС и расширить процессы интеграции. Ожидается проработка конкретных совместных шагов по дальнейшей секторальной интеграции Украины в цифровой и отдельные энергетические рынки ЕС, упрощение условий по торговле с ЕС, в сфере юстиции, свободы и безопасности, а также по получению "промышленного безвиза" (Соглашение ACAA).

Теги: #газ #шевчович #кулеба
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