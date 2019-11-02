В СНБО обсудили предложения к проекту госбюджета-2020

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил решение относительно предложений к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, касающимся обеспечения национальной безопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба СНБО, соответствующее решение были обсуждены на заседании в субботу, 2 ноября,

Как сообщалось, правительство Украины намерено до 3 ноября внести в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.

Ранее, представляя проект госбюджета в Верховной Раде, министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает выделение 245 млрд грн на национальную безопасность и оборону, что составляет 5,4% объема валового внутреннего продукта Украины.

В проекте госбюджета-2020 на обеспечение национальной безопасности и обороны планируется выделение 245,8 млрд грн, в том числе 207,8 млрд грн - расходы по бюджетным программам Минобороны, 10 млрд грн - государственные гарантии, 28 млрд грн - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе СНБО "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению СНБО.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк опроверг слухи о сокращении бюджета оборонного сектора.