Китай получил одобрение ВТО на введение пошлин на товары из США на $3,6 млрд

Всемирная торговая организация (ВТО) заявила в пятницу, что Китай может ввести ответные пошлины на американскую продукцию объемом около $3,6 млрд из-за несоблюдения правительством США антидемпинговых правил в отношении китайских товаров.

Это касается жалобы, поданной КНР почти шесть лет назад - задолго до старта нынешней торговой войны между двумя странами, длящейся последние полтора года, сообщает AP.

Размер компенсационных пошлин является третьим по величине за всю историю существования ВТО, отмечает агентство Bloomberg.