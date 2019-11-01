Экономика

18:32 01.11.2019

"Интерпайп" заключил контракт и начал поставки ж/д колес крупнейшему ж/д оператору Казахстана "Казахстан темир жолы"

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"Интерпайп" заключил контракт и начал поставки ж/д колес крупнейшему ж/д оператору Казахстана "Казахстан темир жолы"

Украинская промышленная компания "Интерпайп" впервые заключила прямой контракт на поставку железнодорожных колес в адрес "Казахстан темир жолы" (КТЖ), крупнейшего оператора магистральной железнодорожной сети Казахстана.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, в рамках подписанного соглашения "Интерпайп" поставит КТЖ в 2019 году 6 000 ж/д колес, в 2020-м - 20 000 колес.

При этом подчеркивается, что ранее "Интерпайп" никогда не сотрудничал с "Казахстан темир жолы", поставляя продукцию только вагоноремонтным депо Казахстана.

Директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов пояснил, что приостановка Евразийской экономической комиссией антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на поставки ж/д колес из Украины позволила "Интерпайпу" заключить долгосрочный контракт с крупнейшим потребителем казахского рынка.

"Мы всегда стремились полноценно присутствовать на рынке Казахстана. Для нас этот контракт с государственной корпорацией – дело престижа. Однако перспектива этого сотрудничества будет во многом зависеть от итогов нового расследования ЕЭК в отношении импорта ж/д колес из Украины", - отметил топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году "Интерпайп" реализовал 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #интерпайп #казахстан
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