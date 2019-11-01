Прибыль и выручка Chevron в III квартале не оправдали прогнозов на фоне падения цен на нефть и газ

Вторая по капитализации и выручке нефтяная компания в США Chevron Corp. в третьем квартале 2019 года сократила прибыль и выручку сильнее, чем ожидалось, на фоне падения цен на нефть и природный газ, которое нивелировало увеличение добычи.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль Chevron в июле-сентябре составила $2,58 млрд, или $1,36 на акцию, по сравнению с $4,05 млрд, или $2,11 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Этот показатель включает в себя единовременный налог на репатриацию средств в размере $430 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,49 на акцию.

Квартальная выручка упала на 18%, до $36,12 млрд при консенсус-прогнозе на уровне $38 млрд.

Добыча нефти и газа Chevron в минувшем квартале увеличилась на 3%, до 3,03 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Средняя отпускная цена нефти, тем временем, снизилась на 24%, до $47 за баррель с $62 за баррель в третьем квартале прошлого года. Цена газа упала на 46%, до $0,95 за кубический фут с $1,80.

В сфере upstream (геологоразведка и добыча) Chevron в июле-сентябре зафиксировала прибыль в размере $2,70 млрд по сравнению с $3,38 млрд годом ранее.

Прибыль в сегменте downstream (переработка и сбыт) сократилась до $828 млн с $1,37 млрд.

Акции Chevron дешевеют на 0,5% на торгах в Нью-Йорке в пятницу. С начала года капитализация компании выросла на 6,2%, до $220,5 млрд.