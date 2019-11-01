Девелопер "Мандарин Плаза" за 9 мес. увеличил чистую прибыль на 24%

ЧАО "Мандарин Плаза", девелопер ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall и Ocean Mall (все - Киев), в январе-сентябре получило 141,5 млн грн чистой прибыли, что на 24% больше аналогичного периода 2018 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за 9 месяцев 2019 года сократился на 19% – до 212,8 млн грн.

Валовая прибыль также сократилась на 22,4% и составила 161,8 млн грн, операционная прибыль при этом возросла на 23% – до 188,9 млн грн.

Непокрытый убыток компании за девять месяцев сократился в 4,7 раза – до 38 млн грн.

Долгосрочные обязательства к концу сентября составили 1,52 млрд грн, текущие сократились на 22,2% – до 1,45 млрд грн.

Как сообщалось, ЧАО "Мандарин Плаза" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль на 30% по сравнению с 2017 годом – до 164,78 млн грн.

ЧАО "Мандарин Плаза" (до 2011 года – ЗАО) создано в 2000 году. Занимается девелоперской деятельностью в сегменте строительства и эксплуатации торгово-офисных центров.

Компания реализует, в частности, услуги по сдаче в аренду торгово-офисных помещений в БЦ "Мандарин Плаза" и "Парус".

Уставный капитал ЧАО "Мандарин Плаза" на ноябрь-2019 составляет 21,7 млн грн.

Согласно данным НКЦБФР, единственным акционером предприятия является частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Стадсис АБ" (100%, Мальмо, Швеция). Конечным бенефициаром ЧАО указан гражданин Швеции Томс Пер Андерс.