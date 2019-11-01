Цены на нефть уверенно повышаются, Brent торгуется у $60,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу.

Позитивными факторами для рынка являются сильные экономические данные из США и Китая, хотя сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином является сдерживающим фактором.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск подорожали на $1,07 (на 1,79%) - до $60,69 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $1,07 (на 1,97%) - до $55,25 за баррель.

Число рабочих мест в экономике США в октябре выросло сильнее прогнозов - на 128 тыс. человек после повышения на пересмотренные 180 тыс. месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 85 тыс.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос в октябре третий месяц подряд, что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе.

Значение индекса в прошлом месяце подскочило до максимальных с февраля 2017 года 51,7 пункта по сравнению с 51,4 пункта в сентябре. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе - индекс остается выше нее три месяца подряд.