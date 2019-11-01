Экономика

18:25 01.11.2019

Белорусский оператор МН "Дружба" ввел после реконструкции участок нефтепровода до Украины

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ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (оператор белорусского участка магистрального нефтепровода "Дружба") подключило после реконструкции участок нефтепровода "Мозырь - Броды-1" до границы с Украиной, сообщила компания.

"Работы в рамках проекта реконструкции магистрального нефтепровода "Мозырь - Броды-1" были проведены 26-31 октября", - отметила компания.

Реконструкция осуществлялась на 32-м км, расположенном в приграничной зоне с Украиной.

"Во время планового снижения режима перекачки был проведен демонтаж старого и подключение нового участка нефтепровода с установкой запорной арматуры. После заполнения нефтью новый участок нефтепровода "Мозырь - Броды-1" введен в эксплуатацию", - поясняет компания.

Работы, направленные на повышение надежности функционирования трубопроводов, велись в круглосуточном режиме и были выполнены в установленные сроки, отмечает "Гомельтранснефть Дружба".

Нефтепровод "Мозырь - Броды-1" - участок МН "Дружба". МН "Дружба" проходит от Самары до Брянска, затем до Мозыря, после чего разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Источник: ИНТЕРФАКС-ЗАПАД

Теги: #нефтепровод #дружба
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